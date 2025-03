Trasporto ferroviario in Piemonte: se ne valuta la qualità

Nella giornata di ieri pomeriggio, lunedì 17 marzo 2025 presso il Grattacielo Piemonte, si è tenuta la presentazione delle indagini condotte dalle associazioni di tutela dei consumatori Movimento Consumatori, Tutelattiva, ACP e Codacons sulla qualità del servizio ferroviario regionale. L’incontro ha visto la partecipazione dell’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, che ha potuto valutare insieme ai rappresentanti delle associazioni, i vertici Regionali di Trenitalia e di Agenzia della mobilità piemontese, i risultati delle ricerche condotte attraverso il metodo Mystery Client e un’ampia indagine di customer satisfaction.

Secondo l’indagine condotta da Tutelattiva insieme alle Associazioni Consumatori, i passeggeri delle linee SFM 4 e SFM 7 si dichiarano generalmente soddisfatti dei servizi offerti se pur con alcune riserve. I questionari, composti da 26 domande uno e 32 domande l’altro, sono stati somministrati tra il 21 ottobre e il 15 dicembre 2024, coinvolgendo un campione rappresentativo degli utenti del trasporto ferroviario regionale.

Dai dati presentati emergono alcuni punti di forza, come il funzionamento dell’illuminazione e delle porte dei convogli, la corretta segnalazione degli orari bordo treno e la disponibilità di spazi per i bagagli. Tuttavia, permangono alcune criticità.

Nota a parte va fatta sulla puntualità dei treni: i questionari, segnalano basse percentuali, in quanto effettuati nel periodo peggiore per il sistema ferroviario. Criticità, che seppur degne di nota, sono state superate in buona parte nei primi mesi del 2025.

“Abbiamo messo in campo tutte le forze a disposizione e, grazie alla collaborazione di tutti, i

risultati iniziano a vedersi – commenta l’Assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi –

continueremo a monitorare, abbiamo ancora obiettivi da raggiungere”.

Le associazioni dei consumatori hanno sottolineato la necessità di interventi concreti per migliorare ulteriormente la qualità del servizio, proponendo l’adozione di strumenti digitali per facilitare le segnalazioni degli utenti, un rafforzamento dei controlli sulla pulizia e la manutenzione e un’attenzione particolare alla puntualità dei convogli.

La Regione Piemonte ha ribadito il proprio impegno nel monitorare l’evoluzione del servizio e nel lavorare in sinergia con le associazioni e gli operatori ferroviari, per rispondere alle esigenze dei viaggiatori.