Portula, al via la distribuzione della polenta con spezzatino assieme alla Pro Loco

Appuntamento enogastronomico da non perdere a Portula. Domenica 23 marzo, a partire dalle 10, i ragazzi della Pro Loco gireranno tutte le frazioni del paese per distribuire la polenta, accompagnata da spezzatino e salsiccia, previa precedente prenotazione. In alternativa ci si potrà recare nel salone dell'asilo di Portula per il ritiro del piatto.