Giorgia e Arianna Meloni: "Chat delle mamme fondamentali"

(Adnkronos) - Sul numero di Chi in edicola questa settimana, la premier Giorgia Meloni e la sorella Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, raccontano il loro rapporto con le “chat delle mamme”, quei gruppi di whatsapp creati dai genitori per aggiornarsi sugli impegni scolastici, e non solo, dei figli. "Anche io scrivo sulla chat delle mamme della scuola", dice Giorgia Meloni, mamma di Ginevra, 8 anni. "È utilissima soprattutto per me che sono presa da milioni di cose. Sono loro, le altre mamme, a ricordarmi tutto!". E sottolinea entusiasta: "Riesco grazie alla chat a intervenire tempestivamente in merito ai problemi della classe di Ginevra, anche quando sono lontana o in viaggio".

Arianna Meloni, che ha due figlie adolescenti, Rachele e Vittoria, spiega: "Ho una chat di classe per ogni figlia e altre due chat per la danza. Ringrazio sempre le altre mamme per le informazioni che mettono sulla chat, anche se poi riesco a rispondere una volta su cinque. E magari solo a fine giornata. Le altre mamme per fortuna sono molto comprensive. Diciamo che non potrei fare a meno di queste chat scolastiche ormai. Abbiamo persino delle 'chattine' ristrette con mamme che frequentiamo da anni e con cui ci confrontiamo più spesso".