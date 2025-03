Pallamano, Vigliano in campo con la capolista Crenna

Torna a giocare un incontro casalingo la squadra under 16 maschile di pallamano di FC Vigliano Polisportiva. Fischio d’inizio nella seconda gara del girone ad orologio alle 18 di domenica 23 marzo presso la Palestra Grosso di Verrone. Capitan De Marco e compagni affronteranno la capolista Crenna con l’obiettivo di dimostrare i miglioramenti di questi mesi.

Queste le parole del tecnico giallorosso Simone Lugli alla vigilia della gara:” In questi mesi la nostra attività è proseguita e, dopo avere chiuso al quarto posto la prima fase, abbiamo già affrontato la prima trasferta di questa fase ad orologio nella serata di domenica 9 febbraio. Siamo stati superati da Vigevano con uno scarto di dieci reti (35-25), ma abbiamo saputo dimostrare di essere squadra. Ora ci attende la prima di due gare casalinghe. Affronteremo Crenna che se dovesse batterci acquisirebbe il pass per la finale regionale del prossimo maggio con ben tre giornate di anticipo sul termine del campionato. Il nostro obiettivo è invece quello di valutare in gara i miglioramenti dell’intera rosa senza fare mancare lo spazio di gioco ai più giovani o a chi ha disputato un minutaggio inferiore. Crediamo sia la gara giusta per poter eventualmente sperimentare. Nelle successive due partite affronteremo infatti San Martino a Verrone e Ferrarin in trasferta in quelle che saranno le due gare decisive per la nostra stagione, sia dal punto di vista dei risultati, sia da quello della crescita complessiva del gruppo”.

È un gruppo, quello viglianese che sta crescendo di settimana in settimana e che ha recentemente messo a disposizione della FIGH anche tre nuove figure di arbitro. Si tratta di Francesco Copasso Rochet, Gioele Francesio e Giacomo Pidello. L’attività è inoltre proseguita con la recente collaborazione con la FIGH regionale e il Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito della fase locale dei Campionati Studenteschi. Un’opera di promozione è stata messa in atto durante la manifestazione con distribuzione di volantini a coloro che fossero interessati/e ad approfondire la pallamano al di là di un’edizione della manifestazione studentesca che non solo ha visto numeri in crescita ma che ha messo in risalto un sempre maggiore tasso tecnico tra i partecipanti.