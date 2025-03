Le corse della settimana di newsbiella.it dal 18 al 23 marzo

Questa settimana nel biellese si corre a Biella, Quaregna Cerreto e a Viverone.

A Biella sabato 22 marzo c'è la Biella Piazzo Cost to Cost, 2^ edizione campionato regionale urban trail 1^ prova trofeo ecopiemonte Fidal 2025 e camminata ludico motoria. La partenza è alle ore 15.00 in p.zza Cisterna con ritrovo dalle 13. Iscrizioni dal 15 febbraio al 19 Marzo ONline iscriviti sul sito di i-running. Responsabile organizzatore Giuseppe Mello Rella - 331 3004159, Responsabile as Gaglianico Cappio Alberto - 339 7123903. La corsa è organizzata da Gli Amici del Piazzo in collaborazione con as Gaglianico 1974.

A Quaregna Cerreto domenica 23 marzo si corre per la Primavera di Avogadro 1° edizione mezzo trail. Sono previste una corsa non competitiva di 7,2 Km e una camminata ludico motoria e family run sempre di 7,2 Km. Il dislivello è di 200 mt. Il ritrovo è alle 9,30 al Polivalente alle 10.30 ci sarà la partenza della camminata, e alle 11,30 la partenza della corsa. L'incasso delle iscrizioni sarà devoluto a AMNIL. "La primavera di Avogadro" è organizzata dall'associazione Pietro Micca e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera con il supporto del Lions Club Biella Bugella Civitas e del Leo Club, e con il patrocinio del Comune di Quaregna Cerreto.

Sempre domenica 23 marzo a Viverone c'è Il Giro del Lago di Viverone. Percorsi su strada principalmente asfaltata e sterrata. Iscrizioni e ritiro pettorali dalle 8:45, partenza e arrivo presso la Palestra Comunale di Viverone, Via Gattinara, 51. Ampi parcheggi, docce e deposito borse. Due i percorsi proposti, una corsa competitiva con partenza alle 10 di 19Km, e una camminata ludico motoria di 8Km con partenza alle 10.10. Per info Paola: 3397822540 Andrea: 3494719248 . La manifestazione avrà luogo in qualsiasi condizione meteo. Iscriviti su www.irunning.it con pagamento tramite satyspay/ carta di Credito o Bonifico Bancario IBAN IT40T0608544390000010640107 intestato a “Proloco Viverone” con la seguente causale “ NOME e COGNOME atleta: iscrizione Giro del lago 2025 “