Pasta spirulina: si chiama così ma è spirulina pura al 100%. Ecco come sfruttare al meglio le sue proprietà

Se hai sentito parlare di pasta spirulina forse la prima cosa che ti è venuta in mente è la pasta tradizionale, con l’aggiunta dell’alga spirulina. Ma in realtà non è così!



Certo, il nome può trarre in inganno, ma non si tratta di un impasto di grano arricchito con l’alga. Si tratta di spirulina, lavorata però in un formato pratico che ne facilita l’integrazione nei tuoi piatti.

Come agisce sull’organismo? E soprattutto, come puoi sfruttarla al meglio in cucina per esaltare il gusto delle ricette e ottenere il massimo dei suoi benefici?

In questo articolo scoprirai cos’è davvero la pasta spirulina e troverai qualche consiglio utile per assumerla in modo da arricchire la tua alimentazione e migliorare il funzionamento del tuo metabolismo.

Cos’è la pasta spirulina e perché fa bene all’organismo?

Come abbiamo anticipato, la pasta di spirulina è un formato di spirulina che ti permette di assumere l’alga in modo pratico e anche più creativo rispetto, ad esempio, al formato in compresse.

Il termine “pasta”, si riferisce semplicemente al formato in spaghettini, che rende più semplice il dosaggio e l’aggiunta quotidiana a diversi piatti.

Ma quali sono i benefici principali? La pasta con alga spirulina, se lavorata a basse temperature e in ambiente controllato, conserva tutte le proprietà nutrizionali dell’alga, offrendo un supporto prezioso per il benessere del tuo organismo:

● È una fonte di proteine vegetali complete: la spirulina è tra gli alimenti vegetali più ricchi di proteine, arrivando fino al 70% della sua composizione. Inoltre, contiene tutti e 9 gli aminoacidi essenziali, fondamentali per il benessere muscolare e metabolico. Consumare regolarmente la spirulina ti aiuta quindi a mantenere la massa muscolare, riducendo il rischio di perdita di tono, soprattutto in fase di dimagrimento o con l’avanzare dell’età.



● Supporta il sistema immunitario: grazie alla presenza di ficocianina, un potente antiossidante naturale, la spirulina ti aiuta a contrastare lo stress ossidativo e a rafforzare le difese immunitarie. Inoltre, contiene ferro e vitamine del gruppo B, che supportano la produzione di globuli rossi e favoriscono il corretto funzionamento del sistema immunitario.



● Aiuta a controllare l’appetito: grazie alla sua alta percentuale di proteine e micronutrienti, la spirulina favorisce il senso di sazietà. Assumerla prima dei pasti ti aiuta quindi a ridurre gli attacchi di fame improvvisi e a mangiare meno durante il pranzo o la cena, facilitando il mantenimento di un regime alimentare equilibrato.



● Supporta il metabolismo e la produzione di energia: la spirulina è ricca di ferro, magnesio e vitamine del gruppo B, essenziali per il metabolismo energetico. Questi nutrienti aiutano il tuo corpo a trasformare il cibo in energia disponibile, contrastando la sensazione di stanchezza e favorendo una maggiore vitalità durante la giornata.

Ora che conosci i benefici di consumare la pasta spirulina, come puoi aggiungerla ai tuoi piatti per assumerla in modo pratico e gustoso? Lo scopri nel prossimo paragrafo.

3 modi per usare la pasta spirulina in cucina

Integrare la pasta spirulina nella tua alimentazione è davvero semplice: grazie al suo formato in spaghettini sottili, puoi aggiungerla a diverse tipologie di piatti.

L’importante è abbinarla agli ingredienti giusti per massimizzare i benefici nutrizionali dell’alga e rendere il consumo ancora più piacevole:

- Aggiungila a insalate e piatti freddi: uno dei modi migliori per sfruttare le proprietà della pasta spirulina è consumarla a crudo. Puoi sbriciolarla sopra un’insalata mista, arricchendola con semi oleosi (come semi di girasole o zucca) e frutta secca (come noci o mandorle) per aggiungere un boost di grassi sani e proteine al tuo piatto. Oppure, se preferisci, puoi anche mescolarla a un condimento a base di olio extravergine d’oliva, limone e spezie, così da esaltarne il gusto senza coprirne le proprietà.



- Mescolala in vellutate e zuppe: se vuoi un’alternativa ai classici condimenti, puoi aggiungere la pasta di spirulina a una vellutata di verdure, come zucchine, carote o zucca. Per non alterare le sue proprietà nutrizionali, è però importante aggiungerla solo a fine cottura, quando il piatto è tiepido. La spirulina infatti è composta da ingredienti termolabili, che se esposti ad alte temperature perdono gran parte delle loro proprietà.



- Usala nei frullati proteici o nello yogurt: per un’integrazione ancora più efficace, puoi sbriciolare la pasta spirulina in un frullato o in uno yogurt prima o dopo l’allenamento, a seconda se vuoi ottenere più energia o favorire il recupero muscolare. Ad esempio, potresti abbinarla a latte di mandorla, banana e semi di chia, creando un frullato ricco di proteine, ferro e magnesio.

Puoi provare questi abbinamenti e decidere quale sia il tuo preferito, l’importante è integrare la pasta spirulina nella tua dieta in modo costante, così da sfruttarne tutti i benefici nel tempo. Per questo ora vogliamo chiarire meglio anche quanta dovresti assumerne, in base alla tue specifiche esigenze.

Quanta pasta spirulina assumere e quando farlo per massimizzarne i benefici?

Il dosaggio ideale della pasta spirulina dipende da diversi fattori. Dal tuo stile di vita, dal livello di attività fisica e anche dagli obiettivi nutrizionali.

In generale, possiamo però dirti che dovresti iniziare con l’assunzione di 3 grammi di spirulina al giorno, per abituare il tuo metabolismo e poi regolare il dosaggio in base alle tue esigenze.



In seguito, potrai poi assumerne:

● 5 grammi al giorno: se vuoi integrare la spirulina nella tua dieta quotidiana per un normale supporto nutrizionale, senza particolari esigenze legate allo sport o al dimagrimento.



● 5-7 grammi al giorno: se hai una corporatura più robusta e svolgi regolarmente attività fisica.



● 10 grammi al giorno: se segui programmi di allenamento particolarmente intensi o hai bisogno di un apporto proteico extra, magari perché svolgi lavori pesanti o stai attraversando un periodo di forte stress fisico.

Se però vuoi sfruttare al meglio le proprietà della pasta spirulina dovresti fare attenzione anche al momento in cui la assumi.



Prenderla circa 30 minuti prima dei pasti principali, ad esempio, ti aiuta a favorire il senso di sazietà, riducendo la fame e migliorando il controllo delle porzioni una volta che ti siedi a tavola. In questo senso, la spirulina può aiutarti in modo indiretto anche nel tuo percorso di dimagrimento.



Invece, assumere la spirulina al mattino, durante la colazione, ti darà un boost di energia utile per attivare il metabolismo e prepararti ad affrontare la giornata che hai davanti.

Inoltre, puoi assumerla dopo l’allenamento per favorire il recupero muscolare.

Dopo l'allenamento infatti, il corpo ha bisogno di proteine e micronutrienti per riparare le fibre muscolari sollecitate dallo sforzo fisico. La pasta spirulina è particolarmente indicata in questa fase perché contiene proteine complete con tutti gli aminoacidi essenziali, fondamentali per la sintesi proteica e il recupero muscolare.

Non solo. La spirulina è una fonte naturale di ferro e magnesio, due minerali essenziali per contrastare l’affaticamento e favorire il ripristino delle energie. In particolare, il ferro della spirulina, che è di origine organica, ti aiuta a migliorare l’ossigenazione dei tessuti, mentre il magnesio supporta la funzione muscolare e riduce il rischio di crampi.

Consumare la pasta di spirulina con costanza è quindi la chiave per ottenere risultati concreti nel tempo. Ma per farlo, è importante anche sapersi orientare nella scelta del prodotto giusto, non tutti quelli presenti sul mercato sono uguali!

Ogni pasta spirulina è diversa: ecco perché sempre più consumatori scelgono Spirulina G

Se stai pensando di integrare la pasta spirulina nella tua dieta, vogliamo darti qualche consiglio utile anche per scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze.

Devi sapere infatti che non tutte le versioni disponibili sul mercato offrono la stessa qualità.

La differenza principale sta nei metodi di produzione, che influiscono sia sul sapore che sulla quantità di nutrienti effettivamente disponibili nel prodotto finale.

La pasta spirulina è prodotta unicamente da produttori artigianali, poiché nella produzione industriale, con asciugatura ad alta temperatura, si ottiene solo la polvere come prodotto finale.



A livello industriale, infatti, i processi di essiccazione dell’alga avvengono a temperature che spesso raggiungono i 180°C.

Questi accelerano sicuramente la produzione, ma compromettono le proprietà dell’alga.

Abbiamo detto che la spirulina è composta da nutrienti sensibili al calore e le alte temperature degradano proteine, vitamine e antiossidanti.

Inoltre, per migliorare la consistenza e la conservabilità, alcune produzioni industriali aggiungono additivi e leganti, che alterano la purezza e anche il sapore del prodotto.

Per questi motivi, è consigliabile orientarsi verso la spirulina di produzione artigianale, come quella di Spirulina G.

Spirulina G infatti lavora l’alga a basse temperature, mai superiori ai 37°, un processo delicato che mantiene intatte le proprietà nutrizionali dell’alga, evitando la perdita di proteine e micronutrienti essenziali.



Inoltre, Spirulina G offre sul mercato una spirulina pura al 100%, senza additivi, conservanti o leganti. Oltre a coltivare l’alga in vasche sotto serra, protette dalla contaminazione con agenti patogeni che potrebbero anche alterarne il gusto.

Ecco perché sempre più persone scelgono la pasta spirulina di Spirulina G, perché sanno di affidarsi a un prodotto puro, lavorato con cura e nel rispetto sia dell’alga che del benessere del consumatore finale.



Se vuoi integrare la spirulina nella tua dieta prova la pasta spirulina di Spirulina G e aggiungila ai tuoi piatti senza alterarne il gusto!