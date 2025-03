Occhieppo Inferiore, doppio appuntamento astronomico: UBA presenta gli incontri biellesi

L'Unione Biellese Astrofili (U.B.A.), in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico & Astrofisico Biellese (O.A.Bi.), invita tutti gli appassionati di astronomia a due eventi che si terranno nelle prossime settimane, offrendo l’opportunità di esplorare il cielo con strumenti professionali e il supporto di esperti.

Il primo appuntamento sarà venerdì 21 marzo alle ore 20:45, presso l’Osservatorio di Cascina San Clemente (Occhieppo Inferiore), dove si concluderà il corso di avvicinamento all’astronomia 2024/25 con una serata osservativa del cielo primaverile. Grazie ai telescopi messi a disposizione dall’U.B.A., i partecipanti potranno ammirare stelle, pianeti e oggetti celesti tipici di questa stagione. I soci potranno inoltre portare i propri telescopi per condividerli con chi ne è sprovvisto e per ricevere consigli pratici su stazionamento e utilizzo, migliorando così la propria esperienza di osservazione.

Il secondo evento avrà luogo il 29 marzo, dalle 11:30 alle 12:30, e sarà dedicato all’eclissi solare parziale. Grazie ai telescopi dotati di filtri solari dell’U.B.A., sarà possibile osservare in sicurezza il fenomeno e cogliere dettagli affascinanti della superficie del Sole, come filamenti e macchie solari. Per permettere a tutti di sistemarsi al meglio, è consigliato arrivare con un po' di anticipo.