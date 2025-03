Eccellenze lattiero-casearie locali: Best practices e il caso biellese. Se ne parla a Città Studi

Proseguono gli incontri del ricco calendario di eventi organizzati nell’ambito del Progetto di Public Engagement CUBITO – ComUnità BIellese e università di TOrino: dal trasferimento di conoscenza alla mutualità sistemica, promosso dall’Università di Torino nella sede biellese insieme a Città Studi Biella, con la collaborazione dell’IIS Gae Aulenti e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari, della Federazione Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.

Si terrà sabato 22 marzo, dalle ore 10, il prossimo appuntamento dal titolo “Eccellenze lattiero-casearie locali: Best practices e il caso biellese” che vedrà il coinvolgimento del mondo accademico, dei professionisti del settore e dell’Istituto Agrario locale “Gae Aulenti”. Quest’ultimo è stato infatti coinvolto fin dall’inizio nell’individuare argomenti e persone da inserire nel denso programma, suddiviso in 4 sessioni splittate nell’intera giornata. Il convegno, rivolto a esperti del settore, studenti, aziende, istituzioni e cittadinanza, si pone l’obiettivo di informare i partecipanti sullo stato dell’arte delle produzioni lattiero-casearie nell’arco alpino piemontese, con un occhio di riguardo alle produzioni locali e alle trasformazioni che stanno interessando la filiera e con un affondo sulla razza Pezzata Rossa di Oropa. La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Inoltre, la partecipazione riconosce: - nr. 1 CFP SDAF 03 per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali/Rif. Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022; - nr. 1 CFP/ora per la categoria dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. Collateralmente all’evento, nel cortile di Città Studi, sarà possibile visitare un mercatino organizzato in collaborazione con aziende agricole ed enti locali che esporranno i propri prodotti e daranno informazioni riguardo le proprie attività.