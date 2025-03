Biella ricorda le vittime innocenti delle mafie: commemorazione in via Battistero.

Venerdì 21 marzo 2025, alle ore 17.30, si terrà a Biella, sotto i portici del Comune in Via Battistero, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa prevede la lettura dei nomi delle vittime, un momento di raccoglimento e riflessione collettiva, al fine di difendere la necessità di mantenere la propria libera cittadinanza. Alla lettura parteciperà Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, sindacalista, parlamentare comunista e padre della più importante legge antimafia, ucciso da “Cosa Nostra” il 30 aprile 1982.

Giovedì 20 marzo alle ore 17.30, presso la sede della CGIL in via Lamarmora 4, Franco La Torre presenterà il suo libro “L’antimafia tradita” (Ed. Zolfo), in un incontro aperto al pubblico.

“Quando difendiamo la dignità di essere cittadini liberi, quando ci ribelliamo alle violenze e alle ingiustizie, quando davanti ai soprusi non ci voltiamo dall’altra parte, contribuiamo alla lotta contro le mafie” - Sergio Mattarella.