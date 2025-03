“Acchiappa suoni tra i racconti”: laboratorio di musica a Cavaglià.

Il Centro per le Famiglie IRIS, in collaborazione con Il Patio, organizza un evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: il laboratorio di creatività musicale "Acchiappa Suoni tra i Racconti". L'iniziativa si terrà sabato 29 marzo dalle 10 alle 12 nei giardini di Villa Salino a Cavaglià e, in caso di maltempo, presso la sala convegni in via Vercellone 1.

L'incontro è pensato per bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati dai loro genitori, con l'obiettivo di trasformare racconti in melodie attraverso un'esperienza di musica creativa guidata da operatori esperti.

Per partecipare, è necessario portare uno smartphone, poiché i racconti saranno in formato digitale, e chi ne dispone anche una borraccia, utile per fare musica oltre che per idratarsi.

L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati. È quindi richiesta l'iscrizione: 335.792.0454 o via e-mail a patio@consorzioiris.net.