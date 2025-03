Nuovo appuntamento con Biella Jazz Club, arriva il quartetto di Raffaele Genovese

Martedì 18 marzo, alle 21.30, sale sul palco di Palazzo Ferrero il quartetto del pianista siciliano Raffaele Genovese accompagnato da Stefano D’Anna al sax tenore, Marco Vaggi al contrabbasso e Enzo Zirillialla batteria.

Unendo composizioni originali e arrangiamenti sofisticati, il quartetto esplora le connessioni tra tradizione e modernità, creando un dialogo musicale intenso e coinvolgente. Con radici salde nella tradizione jazzistica e uno sguardo aperto verso l'innovazione, la formazione esprime la propria identità regalando all'ascoltatore performance che sono un viaggio emotivo e sonoro, ricco di interplay e improvvisazione. Il progetto si fonda sull'idea di attraversare i confini tra generi e influenze musicali: le composizioni originali, caratterizzate da melodie evocative e ritmi coinvolgenti, offrono un ponte tra le sfumature liriche del jazz contemporaneo e la libertà espressiva dell'improvvisazione.

Ciò che Raffaele Genovese ci descrive attraverso le sue note sono storie, colori, emozioni: un viaggio da nord a sud e da occidente a oriente. Una musica intima e minimale in cui a prevalere sulle armonizzazioni - sempre ricercate e garbate - sono melodie ipnotiche, incantevoli e sempre cantabili. Tante e varie le sue influenze: daJarrett a Mehldau, passando per Bill Evans e le indimenticate atmosfere novecentesche di Ravel e Debussy.Sebbene le sue composizioni siano state arrangiate nei più svariati modi, è in quartetto che la musica di Raffaele compie la sua più grande magia: quella di trascinare l’ascoltatore in dimensioni ora sognanti, ora ipnotiche e coinvolgenti. Per l'ultimo martedì di marzo è atteso il concerto della nuova formazione del chitarrista torinese Luigi Tessarollo.