Valdilana, scontro frontale tra due auto in galleria: persone estratte dalle lamiere FOTO e VIDEO

Valdilana, scontro frontale tra due auto in galleria, persone estratte dalle lamiere (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

È stata chiusa alla viabilità la galleria di Berchelle dove si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, 18 marzo, lungo la Provinciale 232, tra i comuni di Valdilana e Valle San Nicolao.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre le persone a bordo dei mezzi, rimasti incastrati tra le lamiere. Subito dopo, sono stati assistiti dai sanitari del 118, giunti con alcuni mezzi assieme ai Carabinieri. Sarebbero tre le persone trasportate in ospedale.

Il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area interessata. È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale.