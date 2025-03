Formazione gratuita per favorire l’occupabilità, a Città Studi partono i corsi

In un mercato del lavoro in costante trasformazione, avere una formazione solida e competenze specializzate è fondamentale per chi cerca un'occupazione. L'acquisizione di skills specifiche attraverso percorsi formativi non solo amplia le opportunità di impiego, ma permette anche di aspirare a posizioni che rispecchiano le proprie ambizioni professionali.

Oggi più che mai, essere in possesso di competenze aggiornate è essenziale per affrontare la crescente competitività del mondo lavorativo, caratterizzato da dinamiche rapide e in continuo mutamento: un concetto più volte ribadito da Elena Chiorino, Vicepresidente e Assessore al Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte. Città Studi Biella, Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte e certificata UNI EN ISO 9001, è un punto di riferimento per la formazione professionale sul territorio e offre un ampio ventaglio di corsi gratuiti rivolti a disoccupati che desiderano entrare nel mondo del lavoro e occupati che intendono aggiornare le proprie competenze.

Grazie a un costante impegno nella preparazione dei propri studenti, Città Studi è il partner ideale per chi cerca nuove opportunità professionali. Corsi per disoccupati (Programma GOL) I corsi gratuiti rivolti a persone in cerca di occupazione che fanno parte dell’offerta formativa di Città Studi, e sono finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), sono finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro.

I corsi disponibili riguardano le seguente aree: Informatica: Sviluppo e gestione siti web, aggiornamenti ECDL, intelligenza artificiale, alfabetizzazione digitale. Linguistica: Lingue straniere (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) a livello elementare e pre-intermedio. Gestionale: Contabilità, paghe e contributi, segreteria. Cucina: Tecniche di cucina e pasticceria, addetto ristorazione. Logistica: Tecniche di magazzino (con patentino muletto). Servizi: Assistente familiare, pulizie e sanificazione. Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) Il Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) è il principale strumento dell'Unione europea (UE) per investire nelle persone. Città Studi Biella propone, grazie a FSE+, corsi come: Accompagnatore Turistico Il corso sarà svolto in orario preserale (ogni lunedì mercoledì e giovedì, con alcune uscite alla domenica). Il percorso è gratuito e rivolto ad adulti sia occupati che disoccupati in possesso di diploma di maturità con buona conoscenza parlata e scritta di almeno una lingua straniera tra le più diffuse in ambito turistico e commerciale: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo. Il corso ha una durata di 346 ore di cui 50 di stage. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di abilitazione professionale valido per l’esercizio della professione ai fini dell’inserimento in apposito elenco provinciale. Accompagnatore Naturalistico (o guida escursionistica ambientale).

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze professionali per: accompagnare singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche; gestire un gruppo organizzando attività pratiche che coinvolgano attivamente i clienti; illustrare e valorizzare le emergenze naturalistiche locali e fornire nozioni generali dal punto di vista del folclore, delle tradizioni, della storia, dell’arte, ecc. della zona anche con l’elaborazione di itinerari a carattere naturalistico-escursionistico; accompagnare ed assistere i propri clienti per tutta la durata dell’escursione, se necessario anche con interventi di base di primo soccorso. Tecnico del Marketing.

Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze professionali per: elaborare il piano di marketing operativo per lo sviluppo e la promozione dei prodotti e dei servizi dell’azienda per cui lavora, applicando metodologie e strumenti di indagine di mercato; definire le leve del marketing mix; studiare l’evoluzione delle variabili di mercato. Questa figura opera all’interno di aziende medio-grandi impegnate nella produzione di prodotti di largo consumo e/o erogazione di servizi oppure presso agenzie specializzate. La sua attività prevede la collaborazione e l’interazione con altre figure contigue quali il brand manager, il product manager, la ricerca e sviluppo, il responsabile rete di vendita, il servizio post-vendita e la comunicazione.

Le iscrizioni sono aperte! Per informazioni è possibile contattare Città Studi al numero 015 855.11.11/87/13, inviare una mail a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web www.cittastudi.org.