A Viverone l'imposta di soggiorno c'è da anni: “È una risorsa, sostiene la promozione turistica”

“La tassa di soggiorno? C'è da diversi anni ed è un importante risorsa per la nostra realtà, specialmente nella promozione turistica”. Parola dell'amministrazione comunale di Viverone che, ai taccuini del quotidiano Newsbiella.it, ha commentato i dati del turismo e dell'afflusso di visitatori sulle rive del lago biellese.

“Nel 2024 le presenze a Viverone sono state circa 35mila, sono rimaste stabili rispetto all'anno precedente – sottolinea – A riprova delle enormi potenzialità che sa offrire il territorio, dalle bellezze del lungolago fino alle escursioni in collina e il fascino del Cammino di Oropa. Tutte mete che richiamano un gran numero di persone nelle nostre zone”.

Passando agli incassi provenienti dai parcheggi a pagamento, le cifre si assestano di poco oltre i 170mila euro. “Numeri in linea se riferiti agli scorsi anni” sentenziano dal Comune. Mentre l'imposta di soggiorno ammonta nel 2024 a circa 46mila euro. In particolare, 18.262 euro provenienti dagli alberghi, 11.826 dai campeggi e 16.210 dai B&B. “Parliamo di una cifra importante – evidenzia l'amministrazione – impiegata a favore del decoro urbano e dei servizi volti a rendere ancor più attraente il nostro comune”.

Viverone, quindi, si conferma meta ideale per il turismo. “Siamo soddisfatti ma c'è ancora molto da lavorare – afferma l'amministrazione – Il nostro obiettivo? Destagionalizzare il turismo affinché non si concentri solo in estate e nel fine settimana. Per questo, stiamo lavorando per trovare nuovi metodi per attrarre nuovi visitatori durante la settimana nei mesi antecedenti all'estate e nelle settimane di settembre e ottobre. Il programma di iniziative che abbiamo in mente sarà presentato in tempi brevi alla popolazione”.