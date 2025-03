18 marzo, giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid, Cirio: "Un grazie a chi è stato in prima linea"

Oggi 18 marzo è la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid.

Il presidente della Regione Alberto Cirio coglie l'occasione per ringraziare chi è stato in prima linea: "Il nostro Piemonte si stringe forte a tutte le persone che in quei mesi tragici hanno perso un loro caro.

Un abbraccio e un grande grazie anche a chi è stato in prima linea, rischiando la propria vita, per contrastare la pandemia e ancora oggi lavora con passione e impegno per la salute di tutti noi."