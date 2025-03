"Cuori in coro" in marcia verso l'Adunata degli Alpini VIDEO

Sabato 15 marzo, il coro 'Cuori in coro' dell'istituto comprensivo di Gaglianico ha preso parte a una serata dedicata agli alpini in vista della prossima adunata nazionale che si terrà a maggio qui a Biella.

In un Duomo gremito di persone, i ragazzi del coro hanno portato brani del loro repertorio e stupito il pubblico in un susseguirsi di canti alpini cantati con delicatezza, profondità e grinta. Commovente per gli Alpini presenti e per tutta l'assemblea sentire bambini così piccoli cantare canti così profondi e dai testi evocativi di una storia che appare lontana, ma che continua a vivere e ad essere raccontata proprio da un coro di bambini che sono il futuro.