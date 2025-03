Adunata Nazionale degli Alpini a Biella: città senza auto e migliaia di arrivi, ecco tutte le novità

Adunata Nazionale degli Alpini a Biella: con l'avvicinarsi della data, dal 9 all'11 maggio, emergono sempre più dettagli, anche se per la versione definitiva si dovrà aspettare ancora qualche giorno. Tra questi ci sono comunque per esempio il divieto di transito sia in ingresso che in uscita delle auto, divieto di circolazione e di sosta all'interno del quadrilatero dell'Area Pedonale Alpina da venerdì a domenica. La zona è quella compresa tra via Marochetti, via Cesare Battisti, via Quintino Sella, via Tripoli e via Repubblica, che nella sola giornata di domenica si estenderà fino ad arrivare a via Rosmini, Corso Europa e la Trossi. Niente auto dunque in circolazione, e bici a mano. Unica accezione i mezzi di soccorso che avranno libera circolazione ovunque senza orari, e i fornitori di bar e ristoranti, che però potranno entrare e uscire nell'area pedonale solo dalle 4 alle 7 del mattino. E chi avrà necessità di raggiungere l'ospedale? basterà comporre il 112 e si avrà l'assistenza di cui si ha bisogno.

In tutto saranno 37 varchi attraverso ai quali si potrà accedere all'area off-limits venerdì e sabato, che nella giornata di domenica saranno almeno il doppio. Sarà dunque una Biella blindata quella dell'Adunata numero 96, dove parcheggi bianchi e blu dovranno essere lasciati liberi, come era facile immaginarselo, sulla scorta delle adunate precedenti. E a questo proposito il Comune sta lavorando di concerto anche con enti pubblici e privati per offrire ai residenti parcheggi esterni ma anche interni, dove lasciare l'auto a chi non ha in disponibilità un'autorimessa. Nei giorni precedenti al grande evento sarà anche allestito in Comune un ufficio dedicato alle informazioni per i residenti, e non è ancora tutto: il Comune provvederà con una pubblicità a tappeto su informazioni utili ai cittadini, buca per buca.

Altri dettagli: la tribuna d'onore da 250 posti troverà spazio nel parcheggio della Banca Sella lungo via La Marmora, mentre verrà allestito un ospedale da campo nei pressi della Provincia. L'ammassamento sarà nei pressi dello stadio, la sfilata partirà da piazza Adua a salire lungo via Torino, via La Marmora. Lo scioglimento sarà a Città Studi, capolinea di tutti i pullman turistici per il ritrovo degli Alpini che hanno terminato la sfilata. Per quanto riguarda l'accoglienza in provincia sono attesi in strutture recettive circa 30 mila persone, di queste un terzo arriveranno a Biella.

"Stiamo lavorando in stretta sinergia con Prefettura e forze dell'ordine perchè tutto funzioni al meglio - spiega l'assessore con delega all'Adunata Edoardo Maiolatesi - . A giorni renderemo note anche tutte le aree che saranno messe a disposizione dei residenti per il parcheggio, e casa per casa distribuiremo delle brochure informative per dare informazioni precise. Ogni giorno siamo al lavoro per mettere a punto i dettagli, tassello dopo tassello per fare in modo che l'Adunata sia un successo per tutta la città e per il territorio".