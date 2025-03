Portula in festa, riapre dopo anni il Santuario di Rossiglione

Comunità di Portula in festa per il Santuario di Rossiglione: dopo tanti anni, infatti, aprirà le sue porte ai fedeli del paese e dell'alta Valsessera. L'appuntamento è in calendario per domenica 18 maggio. A organizzare l'evento è il Comitato “Insieme per Rossiglione” insieme con la parrocchia e in collaborazione con il Comune.

Da mesi, i volontari stanno lavorando per sistemare l'edificio di culto, di proprietà della parrocchia di Portula, e l'area che lo circonda. Attualmente si sta procedendo al taglio delle piante, con i dovuti controlli dagli organi preposti per permettere che il santuario sia di nuovo visibile. Il programma prevede alle 15 il ritrovo al colle di Rossiglione mentre per le persone impossibilitate a salire verrà istituito un servizio navetta a cura della Protezione Civile. Ci saranno poi i discorsi di rito e la presentazione dei lavori e quindi la benedizione. Alle 16 il parroco, don Carlo Borrione, celebrerà la messa alla presenza del coro Cesare Rinaldo di Coggiola.

“Dopo tanti anni – spiegano i curatori – ci si potrà ritrovare tutti insieme a Rossiglione. Si tratta di un luogo caro ai portulesi. Ora le porte della chiesa si riapriranno e si potrà assistere alla messa. Un ringraziamento va al coro Cesare Rinaldo che ha dato la propria disponibilità ad esserci. Un grazie va anche ai volontari e a chi ha fatto un'offerta per i lavori che sono stati eseguiti, e che si dovranno fare per salvaguardare l'edificio, come chi ha donato il materiale”.

Dopo il concerto ci sarà l'incanto delle offerte e il rinfresco. I bambini delle scuole del paese prepareranno dei disegni che verranno esposti sotto al porticato. “Sarà un momento importante per il paese – concludono i curatori – perché Rossiglione è un luogo storico che ha regalato tanti bei ricordi. Ora ci stiamo impegnando affinché ritorni in vita. Qualche intervento è già stato fatto ma i lavori da compiere sono tanti. Proprio per questo abbiamo chiesto l'aiuto della popolazione e di chi, anche se non abita a Portula, vorrà dare un contributo”. Per info: 3334472518.