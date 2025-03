Rosazza, la Pro Loco svela gli eventi del 2025

La Pro Loco di Rosazza ha svelato il ricco programma di eventi per il 2025. Un calendario pieno di occasioni imperdibili, a partire dal Raduno Bouldering del 29 marzo, con una giornata dedicata all'arrampicata e alla buona cucina, con polenta e spezzatino al parco.

Da non perdere l'appuntamento dal titolo "Rosazza incontra la comunità di Fontainemore", prevista il 29 giugno: un momento ideale per rinsaldare amicizie e gustare insieme la famosa polenta concia. L'estate sarà ricca di appuntamenti speciali: dal suggestivo Concerto Gospel in luglio al tradizionale evento rock con i Carolina Reapers (9 agosto).

Inoltre, eventi dedicati a grandi e piccini sono in previsione con il Mercatino dei Bambini, il Masterchef Junior e tante altre sorprese, compresi gli immancabili appuntamenti con la polenta concia.