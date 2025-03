Papa, Vaticano: "Lievi miglioramenti". Dimissioni da ospedale non imminenti

(Adnkronos) - Le condizioni di Papa Francesco restano "stazionarie". Lo fa sapere la Sala stampa vaticana in un aggiornamento oggi lunedì 17 marzo sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Anche oggi ha continuato la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale, insieme alla fisioterapia motoria e respiratoria. Per le fisioterapie, viene spiegato, si registrano "lievi miglioramenti".

Bergoglio sta utilizzando anche una ossigenazione per così dire più soft, non con alti flussi, alternata alla ossigenazione ad alti flussi e alla ventilazione meccanica non invasiva (la maschera) di notte, e per alcuni brevi momenti può stare senza ossigenoterapia.

Viene spiegato che l'assenza di ossigeno c'è ad esempio nei piccoli spostamenti, quando dalla stanza il Pontefice si trasferisce nella cappellina per pregare. Per questo, ieri, nella prima foto dopo 31 giorni di ricovero, non si sono viste le cannule.

Dal Vaticano ricordano inoltre, come aveva spiegato l'ultimo bollettino medico sabato scorso, che si sta "riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne".

Quanto al gonfiore che il Papa presentava alla mano nella foto diffusa ieri dal Gemelli "è frutto della minore mobilità", spiega la Sala stampa del Vaticano, specificando anche che oggi il gonfiore "è un po' rientrato".

Oggi il Papa ha dedicato un po' di tempo anche al lavoro e alla preghiera, oltre al riposo.

Il bollettino medico sulle condizioni del Papa non ci sarà nemmeno domani, tornerà mercoledì sera. La Sala stampa del Vaticano darà comunque informazioni anche domani sera sulla giornata del Pontefice. Fonti vaticane ribadiscono che le dimissioni di Bergoglio dal Gemelli "non sono imminenti".