Juventus, Moggi: "Responsabile è l'allenatore, Motta andava esonerato"

(Adnkronos) - Crisi senza fine per la Juventus. Nella 29esima giornata di Serie A, la squadra bianconera ha perso 3-0 lo scontro diretto per l'Europa contro la Fiorentina, alimentando le voci intorno al futuro di Thiago Motta, ora sempre più in bilico sulla panchina della Juve. "La situazione è molto complicata, la squadra non reagisce e se la squadra non reagisce, a mio avviso, il principale responsabile è l'allenatore", ha detto l'ex direttore generale bianconero Luciano Moggi all'Adnkronos, "secondo me Thiago Motta andava esonerato dopo il ko in Champions a Eindhoven, soprattutto dopo le sue parole, visto che ha detto che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo. Ora però è tardi per mandarlo a casa, se lo terranno fino a giugno sperando di arrivare al quarto posto. Cosa che al momento che mi sembra davvero difficile".

"Nello scegliere un allenatore non bisogna andare dietro ai nomi ma bisogna vedere le caratteristiche della squadra ed evidentemente questa Juve non è la squadra giusta per essere guidata da Motta", ha sottolineato Moggi, "era stato preso per aver fatto una buona stagione a Bologna, ma Italiano sta dimostrando, con un Bologna meno forte dello scorso anno perché non ci sono più Zirkzee e Calafiori, di fare meglio di Motta". L'ex dg bianconero non si sbilancia sul possibile sostituto di Motta per la prossima stagione. "Bisogna capire che squadra riuscirà a fare Giuntoli e in base a quella decidere il tecnico più adatto a guidarla".