Nuoto, sport e divertimento a Biella con la Movement Cup FOTO

“Meglio piano che sul divano”. È lo slogan scelto da In Sport per promuovere l’edizione 2025 dei “MOVEMENT DAYS”. Una settimana, dal 10 al 16 marzo, dedicata alla promozione dell’attività fisica e sportiva come strumento per “combattere” la sedentarietà e favorire un corretto e sano stile di vita.

Tante le iniziative messe in campo da In Sport Biella al centro sportivo Massimo Rivetti, come spiega il direttore Valeria Pistori: «Uno dei punti fermi del nostro team è lavorare per sensibilizzare le persone di ogni età al movimento. Perché muoversi, in qualunque forma e a qualunque livello, fa bene. Quest’anno abbiamo ideato la MOVEMENT CUP. Una sfida a suon di vasche, alla quale hanno partecipato 12 squadre composte da bambini, giovani e meno giovani, accomunati dalla passione per il nuoto, ciascuna capitanata da un tecnico del nostro staff. Lo spirito è chiaramente goliardico e non agonistico. L’obiettivo di ogni squadra è stato nuotare il maggior numero di vasche in un’ora, ma lo scopo principale è chiaramente stare insieme e divertirsi».

La squadra che ha nuotato più vasche in un'ora, arrivando a 237, oltre 5 chilometri e mezzo, è stata la “Stroppigno Dream Team”. Conclude il direttore: «La cosa bella è che molti dei partecipanti non frequentano abitualmente la piscina. La nostra speranza è che, anche grazie al divertimento generato dalla MOVEMENT CUP, molti di loro decidano di fare attività sportiva con maggior assiduità».