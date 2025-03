Rally, Corrado Pinzano al primo via stagionale

E’ pronto a scendere in campo anzi, in strada, Corrado Pinzano, con il debutto stagionale la settimana prossima al 48° Rally “Il Ciocco e Valle del Serchio”, prova di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, gara scelta dal driver biellese come il perfetto training per preparare al meglio la stagione, quella in cui partirà da Campione in carica, del Trofeo Italiano Rally, ai primi di aprile al Rally della Marca, nel Trevigiano.

Pinzano al Ciocco ha già corso per due occasioni (2008 e 2014 con vetture a due ruote motrici) ed ha individuato la gara in provincia di Lucca, da sempre severo e tecnico palcoscenico di grandi sfide, come utile banco di prova per approcciare con la nuova Skoda Fabia RS Rally2 della PA Racing, affiancato dal comasco Mauro Turati, con il quale fa coppia fissa dal 2023, Pinzano scende dunque dalla VolksWagen Polo GTi R5, iniziata ad utilizzare dal 2019 e segnalandosi come uno dei driver più redditizi della millesei tedesca, cambiando completamente lo scenario. Andrà infatti a stringere il volante dell’ultimo step evolutivo della Fabia, definita la vettura giusta per tentare appunto il bis nel campionato cadetto. Il celebre rally al Ciocco sarà un esame importante, per Pinzano e Turati, misurando anche il proprio valore nel bel mezzo della prima sfida “tricolore” contro i protagonisti del Campionato, insieme ad alcuni stranieri annunciati di alto profilo.

La partecipazione dei portacolori della Scuderia New Driver’s Team al Trofeo Italiano Rally sarà caratterizzata dai rallies “della Marca” (06 aprile-girone A) “Salento” (23-24 maggio a coefficiente 1,5), Lanterna (15 giugno-girone B), Valli Ossolane (19/20 luglio-girone B), Rally Piancavallo (30/31 agosto-girone A) e 1000 Miglia (18/20 settembre a coefficiente 1,5). Così facendo si avranno due partecipazioni per ognuno dei due gironi e due a coefficiente maggiorato, per poi decidere la strategia da adottare ed arrivare all’ultimo appuntamento di Como pronti alla sfida che potrà valere una stagione.

“Finalmente dopo un lungo inverno si torna in macchina – afferma Pinzano - Ci riproviamo, con rinnovato entusiasmo e nuovi stimoli nel Trofeo Italiano Rally e per partire con la marcia giusta e con le sensazioni giuste abbiamo deciso di prendere il via al Ciocco, gara molto tecnica, di quelle davvero ostiche, che ci metterà subito alla prova con la Fabia RS che utilizzeremo per la prima volta. Vogliamo arrivare pronti alla prima del TIR al Marca a inizio aprile e quale miglior test, a tutto tondo, se non il correre nella massima serie tricolore, confrontandoci anche con i top del campionato? Il nostro compito sarà in primis quello di trovare i giusti equilibri ed il miglior feeling con la vettura per cui, con PA Racing ci concentreremo anzitutto sul vestirsi la Fabia ma di certo sarà uno stimolo davvero vibrante e non vediamo l’ora di essere davanti al primo semaforo della stagione!”.

Il Rally Il Ciocco targato duemilaventiquattro promette di nuovo grandi sfide. Ritorna, dopo tre lustri circa, una “piesse” che oggi prende il nome di “Fabbriche di Vergemoli” (km.14,14), viene nuovamente proposta la prova di “Puglianella” (km.7,29), ci sarà “Coreglia” (Km. 7.49) e i sempre temuti 20 km circa della classica “Careggine”. La spettacolare prova in diretta televisiva, e Power Stage nel primo passaggio, sarà “Il Ciocco”, disegnata interamente tra le nervose strade all’interno della Tenuta.

Partenza da Viareggio alle 21 di venerdì 21 marzo, arrivo finale domenica 23 alle 14 a Castelnuovo Garfagnana.