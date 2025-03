Coscritti classe 1979 tra Mongrando, Zubiena e Torrazzo: Reunion dopo 32 anni tra emozioni e ricordi FOTO

Grazie all' idea di Elisa e Silvana, i coscritti classe 1979 cresciuti tra Mongrando, Zubiena a Torrazzo, si sono incontrati in questi giorni per una cena all' Agriturismo il Tiglio di Cerrione, dopo 32 anni dal suono dell'ultima campanella della terza media.

Alcuni sono arrivati anche da fuori Biella, percorrendo addirittura 3 ore di auto per non perdersi questa reunion.

"È stata una serata molto emozionante - racconta Paola - . Molti di noi non si vedevano da moltissimi anni, ma in pochi minuti, ci siamo trovati tutti a ridere e scherzare come se il tempo non fosse mai passato! Indubbiamente sarà una serata da ripetere anche in tempi più prossimi!"