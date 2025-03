Cavaglià, orti comunali: al via le nuove assegnazioni

Il comune di Cavaglià comunica che sono ancora disponibili 4 lotti di terreno, destinati alla coltivazione orticola, forniti di acqua ed altre attrezzature essenziali.

“Si precisa che la concessione è di due anni – spiega l'amministrazione – con possibilità di rinnovo, in base alla disponibilità e ai seguenti criteri, stabiliti dalla giunta comunale con un regolamento specifico. Come essere residenti in paese, avere almeno 55 anni, essere in pensione o disoccupati, non possedere terreni utilizzabili per le colture orticole situati nel comune. Gli interessati sono pregati di ritirare l'apposito modulo di richiesta presso gli uffici comunali”.