Ponderano, gli Alpini al fianco dei giovani: “Un pranzo benefico per vivere l'esperienza del Giubileo”

Domenica 6 aprile il Gruppo Alpini di Ponderano ospiterà presso la propria sede, in strada vicinale al Cimitero, 10, un pranzo benefico a supporto dei ragazzi dell’oratorio San Lorenzo di Ponderano e dell’oratorio Santo Stefano di Biella, che a breve vivranno l’esperienza del Giubileo.

“Lo avevamo già fatto per la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona - spiega il capogruppo Ferdinando Rossini - è giusto aiutare i nostri giovani per far sì che seguano i loro ideali dello stare insieme ed aiutare gli altri. Addirittura si sono offerti di darci una mano durante l’Adunata per gestire al meglio le persone che ospiteremo nel nostro paese. Questa iniziativa è stata pensata per aiutare i ragazzi e le loro famiglie nelle spese che dovranno affrontare per il viaggio e la permanenza durante il Giubileo. Quindi ci aspettiamo una buona partecipazione.”

Le prenotazioni sono aperte entro venerdì 28 marzo, contattando il numero 349 2830180 oppure 331 7705784.