Un'apertura straordinaria del Presepe Meccanico di frazione Nelva, a Callabiana, per festeggiare l'arrivo dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Biella.

È l'iniziativa messa in campo dall'Associazione Amici dei Presepi di Callabiana dal prossimo 8 maggio fino al 13. Gli orari sono dalle 10 alle 19. Non solo: sarà a disposizione l'Aperitivo dell'Alpino dalle 16 alle 19 nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio, sempre a frazione Nelva. Per info: 348.0304293.