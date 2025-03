Apericena di Primavera a Valdilana, una serata da ricordare: il grazie del Comune ai volontari

Ieri sera, sabato 15 marzo, presso la Pro Loco di Crocemosso, si è vissuta una serata straordinaria all'insegna del buon cibo, della musica e della convivialità.

“Tutto esaurito all'Apericena di Primavera – spiegano dall'amministrazione comunale sui propri canali social - Un grande successo per questa prima edizione, che ha visto una partecipazione calorosa e numerosa. Servizio impeccabile e cucina eccellente! I partecipanti hanno apprezzato un'apericena abbondante e di qualità, curata nei minimi dettagli. Musica e divertimento! Dopo la cena, il karaoke ha animato la serata, coinvolgendo tutti in un'atmosfera festosa e, per chiudere in bellezza, un dj-set ha fatto ballare fino a tarda notte! Un grazie ai volontari della Pro Loco di Crocemosso, che con passione e dedizione hanno reso possibile questo evento”.