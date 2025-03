Maschere, coriandoli, musica, allegria: a Netro il Carnevale conquista tutti FOTO e VIDEO

Maschere, coriandoli, musica, allegria: a Netro il Carnevale conquista tutti (servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it)

Grande partecipazione a Netro per l'edizione 2025 del Carnevale. Una tre giorni di festa all'insegna del divertimento e della condivisione per giovani e famiglie residenti in Valle Elvo. Il momento clou della manifestazione ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, 16 marzo, con il raduno e la sfilata delle maschere e dei raggruppamenti vestiti a festa.

Coriandoli, musica, allegria hanno contraddistinto la giornata odierna che ha visto la partecipazione del Conte e della Contessa, della Banda Musicale di Netro, del gruppo folcloristico di Piverone e di molte altre realtà, oltre a sfilate di carri e trattori.

Stasera è prevista la festa finale con la cena di chiusura del Carnevale.