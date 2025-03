Venezia-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli. Oggi, domenica 16 marzo, i partenopei volano al Penzo di Venezia nella 29esima giornata di Serie A. Trasferta importante per Conte, a -1 dall'Inter capolista, e per la squadra di Di Francesco, alla disperata ricerca di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

La sfida tra Venezia e Napoli è in programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Venezia-Napoli sarà visibile in diretta televisiva ed esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a "Zona Dazn", la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.