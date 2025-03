Atalanta-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match al Gewiss Stadium. Oggi, domenica 16 marzo, l'Atalanta ospita l'Inter nella 29esima giornata di Serie A in quello che è a tutti gli effetti uno scontro scudetto. La Dea è infatti a 58 punti in classifica, a soli tre punti dai nerazzurri, capolisti con 61. Una vittoria permetterebbe a Gasperini di agganciare Inzaghi e rilanciare quindi le proprie speranze tricolori, mentre l'Inter, reduce dal passaggio ai quarti di Champions League, vuole allungare il distacco.

La sfida tra Atalanta e Inter è in programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Atalanta-Inter sarà visibile in diretta televisiva ed esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a "Zona Dazn", la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.