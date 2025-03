Biella, un seminario di Muay Thai con la campionessa bulgara Teodora Kirilova FOTO

È arrivata in Italia la pluricampionessa bulgara Teodora Kirilova, atleta professionista con uno straordinario palmarès composto da 15 vittorie (6 delle quali per KO) e una sola sconfitta. Kirilova vanta titoli prestigiosi: PRO World Champ FIMT, due titoli mondiali, tre titoli europei e tre corone ProEuropee di K1 (KGP, SFC e ProFight). Di recente era entrata nel circuito ONE Championship, la promotion internazionale più nota al mondo per la Muay Thai.

Quasi ottanta i partecipanti, divisi su due sessioni, che hanno avuto ieri la possibilità di prendere parte a uno stage di alto livello con una campionessa che veniva per la seconda volta in Italia. Kirilova ha dichiarato di aver apprezzato lo spirito dei partecipanti, la loro preparazione, la cittadina laniera e la cucina locale.

La campionessa ha trattato l’evoluzione della Muay Thai, conosciuta anche come "l'arte delle otto armi" o "la scienza degli otto arti" perché consentiva ai due contendenti di utilizzare combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate. Ha inoltre approfondito la velocità di esecuzione e l’evoluzione delle tecniche.

L’atleta è stata protagonista di un seminario aperto a tutti gli appassionati di sport da combattimento, ieri 15 marzo, presso la Società Ginnastica La Marmora. L’evento si è svolto grazie alla collaborazione del maestro Andrea Molon, degli istruttori Mario Kirilov e Fabio Lavecchia e di Borislava Krasteva, con il positivo apporto di Angel's Workshop.

Con questo seminario, la campionessa ha voluto trasmettere tutta la sua esperienza e la passione per le discipline da combattimento, offrendo un’occasione unica per imparare i segreti di una professionista di caratura internazionale.