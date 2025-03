Maschere e famiglie a Massazza per la 3° Carnival Fun Run (servizio di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Giorni di festa a Massazza per la 51° edizione del Carnevale Benefico. Questa mattina, 16 marzo, 60 persone, tra famiglie e giovani, hanno preso parte alla 3° Carnival Fun Run, la corsa in maschera non competitiva a passo libero, aperta a tutti.

Il momento sportivo è stato allietato dalle note della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Sandigliano. Alla fine, sono giunti primi al traguardo Andrea Toso e Aziza Tahirova.