Biella-Piedicavallo, Chevrier e Giudici primi al traguardo:122 runners nella 44° edizione FOTO e VIDEO

Numeri in linea con le ultime edizioni per l’edizione numero 44 della Biella-Campiglia-Piedicavallo, organizzata domenica mattina 16 marzo dal GAC Pettinengo: in 122 sulla corsa lunga da Biella e in 75 nell’8ª edizione della gara con partenza da Campiglia Cervo, per la seconda volta da frazione Asmara. Tempo perfetto con temperature in linea con quelle stagionali e un po’ di sole lungo quasi tutto il percorso: una vera fortuna dopo la pesante pioggia del giorno precedente.

Nella prova lunga (18 chilometri con 630 metri di dislivello positivo) successo netto per l’azzurro valdostano Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche) al traguardo in 1h03’56”: è la sua terza vittoria dopo quelle del 2016 e del 2021. Ha messo dietro nell’ordine Francesco Carrera (Casone Noceto, 1h05’15”), Gianfranco Cucco (Frecce Bianche, 1h12’57”), Christian Agnolin (GAC Pettinengo, 1h13’12”) e Matteo Biolcati Rinaldi (Pietro Micca Biella Running, 1h13’51”). Il record del percorso rimane delle mani di Francesco Carrera, vincitore nel 2022 in 1h02’29”.

Anche tra le donne pronostico rispettato con l’azzurra lombarda Gloria Giudici (Atl. Valli Brembane) al traguardo sotto gli 80 minuti in 1h19’16”. Con le sui podio Sarah Aimee L’Epee (Atl. Roata Chiusani, 1h21’15”), Marta Menditto (Atl. Alessandria, 1h21’56”), Barbara Bani (Atl. Rodengo Saiano Mico, 1h23’16”) e Greta Negro (FuturAtletica Piemonte, 1h25’48”). Resiste il record della burundiana Clementine Mukandanga che nel 2021 vinse in 1h02’29”. I 10 atleti sul podio si sono divisi un montepremi di 1100 euro.La società con il maggior numero di atleti è il GSA Valsesia con 16, seguita dalla Pietro Micca Biella Running con 15.

Nella corsa corta, invece, seconda vittoria per il biellese Paolo Orsetto (FuturAtletica Piemonte) dopo quella del 2022. Ha chiuso i 6 chilometri di percorso (300 metri di dislivello) con il tempo di 22’23”. Sul podio con lui Federico Mussi (GSA Valsesia, 23’13”) e Agostino Lanzo (Olimpiatletica, 23’14”). Resiste il record: lo scorso anno HenriAymonod vinse in 20’36”.

Tra le donne vittoria della valdostana Rodica Sorici (I Grifoni Aosta GdF), al traguardo in 25’33” con una trentina di secondi su Matilde Bonino (Atl. Saluzzo, 26’07”). Al terzo posto Miriam Di Vincenzo (Atl. Cafasse, 27’54”). Il tempo della vincitrice è il nuovo record del percorso dall’Asmara a Piedicavallo.I sei atleti sul podio si sono divisi un montepremi di 450 euro.Anche qui la squadra più numerosa è stato il GSA Valsesia con 15 atleti, seguita dall’Atletica Candelo con 6.Sono stati premiati, poi, i primi tre di ognuna delle categorie Fidal previste sino a S70+ con premi in natura di valore decrescente.

Per tutti un ristoro con prodotti dell’eccellenza biellese offerti di Menabra, Lauretana, Botalla Formaggi e Panetteria Patti, partner dell’evento insieme al Caffè Beni di Biella e ai negozi Sergent Major e Du Pareil au Meme. La sicurezza lungo il percorso è stata garantita da AIB Biella Orso e Valle Cervo, mentre i punti di ristoro sono stati gestiti dagli Alpini della Valle Cervo dell’ANA di Biella.

Le classifiche complete sono sono consultabili qui:https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=870&ts=20163