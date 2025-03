Benedetto Lupo: l'arte pianistica che incanta il tempo

Venerdì prossimo, l’Accademia Perosi avrà l’onore di ospitare Benedetto Lupo, pianista di straordinaria levatura, la cui carriera è stata segnata da un’affermazione precoce e decisiva al prestigioso Concorso Internazionale Van Cliburn nel 1989, che lo ha consacrato come uno dei talenti più completi della sua generazione. La critica internazionale lo celebra per la sua versatilità, la sua padronanza tecnica e la profondità espressiva, doti che lo hanno portato a collaborare con illustri orchestre in tutto il mondo, da Philadelphia a Londra, esibendosi in sale iconiche come il Lincoln Center e la Philharmonie di Berlino.

Nel corso della serata, il pubblico avrà la rara opportunità di ascoltare un repertorio che abbraccia alcune delle pagine più significative della musica di Maurice Ravel, un compositore che, come ben sappiamo, ha saputo fondere tradizioni musicali con un linguaggio innovativo e originale. Tra le opere che Lupo interpreterà, spiccano "À la manière de..." e le "Valses Nobles et Sentimentales", composizioni che rivelano il genio di Ravel nell’evocare mondi sonori ricchi di emozioni e nostalgie.

"À la manière de...", un tributo ai compositori russi, offre una danza valseggiante che riflette la passione di Ravel per la musica popolare, mentre le "Valses Nobles et Sentimentales" rappresentano un vertice della sua esplorazione del valzer, trasformato in un affresco emotivo di grazia e introspezione.

Non mancheranno nemmeno il “Menuet sur le nom d'Haydn” e la “Sonatine”, opere in cui Ravel rielabora con delicatezza e rispetto le forme del passato, dimostrando una maestria che unisce semplicità e complessità in un abbraccio sonoro. La “Pavane pour une infante défunte” e “Le Tombeau de Couperin” completeranno il programma, offrendo un viaggio attraverso il tempo e le emozioni, in cui nostalgia e omaggio si fondono in una narrazione musicale senza tempo.

La presenza di Benedetto Lupo, con il suo tocco personale e la sua sensibilità, promette di trasformare la serata in un’esperienza indimenticabile, un’occasione per immergersi nella bellezza della musica di Ravel e nella maestria pianistica di uno dei più importanti artisti contemporanei.