Biella si mobilita per la Pace: Rifondazione Comunista Contro il riarmo FOTO e VIDEO

Ieri, sabato 15 marzo, il Partito Rifondazione Comunista ha istituito un presidio a Biella nei pressi dei Giardini Zumaglini per "disertare la guerra" e dire "no al riarmo". La manifestazione ha visto la partecipazione dei cittadini, uniti nel messaggio pacifista, e ha offerto un momento di riflessione collettiva sul bisogno di orientare le politiche verso il dialogo e la cooperazione internazionale. Striscioni e slogan hanno colorito l'iniziativa, sottolineando l'urgenza di un impegno condiviso per la pace in un contesto globale sempre più incerto.