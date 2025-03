Pollone: Serata Kamishibai in Biblioteca, un appuntamento speciale per i bambini

Venerdì 21 marzo alle 20.30, la Biblioteca Benedetto Croce di Pollone apre le sue porte per una serata speciale dedicata ai bambini. I volontari hanno organizzato un evento imperdibile: la presentazione del Kamishibai, un modo innovativo e interattivo di raccontare storie.

Ai piccoli è consigliato di portare il peluche preferito, una copertina e un cuscino, per rendere l’esperienza ancora più accogliente e confortevole. Un appuntamento da non perdere per immergersi nel magico mondo delle narrazioni!