Tragedia a Biella, 44enne trovato senza vita in casa (foto di repertorio)

Tragica scoperta a Biella. Nel pomeriggio di venerdì scorso, 14 marzo, è stato ritrovato senza vita un uomo di circa 44 anni all'interno del suo appartamento.

A dare l'allarme, stando alle prime informazioni raccolte, il proprietario di casa che non avrebbe più avuto sue notizie. Sul posto gli agenti di Polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.