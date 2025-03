Maltempo, pianta sulla strada: Vigili del Fuoco in Valsessera (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco in Valsessera per una pianta caduta in mezzo alla strada a causa delle ingenti piogge di queste ore.

È successo poco dopo la mezzanotte lungo la Provinciale tra i comuni di Sostegno e Crevacuore. Una volta sul posto, la squadra di Ponzone ha rimosso l'albero e rimesso in sicurezza l'arteria stradale.