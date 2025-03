I Valdesi di Biella incontrano la cultura ebraica

Proseguiranno presso la sala incontri della Chiesa Valdese di Biella (via C. Fecia di Cossato) il 19 marzo e il 2 aprile gli incontri del pomeriggio alle 17,30 con la studiosa di storia e tradizioni ebraiche Ruth Cerruto Launone. Il primo incontro di presentazione (26 febbraio) ha avuto per tema “Antigiudaismo e Antisemitismo, Origine e trasformazione di un odio antico”. Questi i prossimi titoli: 19 marzo “Dall’orzo al grano, Pesach e Shavuot: un cammino verso la libertà”, 2 aprile “Ruth e Noemi, Da Moab a Bet Lechem, donne in cammino”. Conoscere e riflettere insieme rinforza il desiderio comune di reciproco rispetto e sostegno nei differenti linguaggi culturali e di fede. Valdesi ed ebrei: in Piemonte sono stati accomunati dall’ostracismo e hanno riavuto i diritti civili dai Savoia nel 1848 a breve distanza, 17 febbraio per i Valdesi, 29 marzo per gli Ebrei.

Vicini ma lontani: per la religione ebraica esiste solo il Vecchio testamento mentre per i valdesi come tutti i protestanti evangelici il fulcro della Parola biblica è nei Vangeli, nella salvezza portata da Gesù all’umanità. La docente, Ruth Cerruto Launone, studiosa di lingue (francese e spagnolo), filologia e linguistica ha collaborato con il Museo Ebraico di Casale Monferrato come responsabile della didattica e del percorso museale, per molti anni è stata la responsabile del dipartimento Formazione e Cultura della Fondazione Elisabeth de Rothschild di Rivalta Bormida (AL). Collabora ai progetti culturali della Fondazione Matrice di Torino e dal 2022 è docente di Storia, cultura e tradizioni ebraiche presso l’Università Popolare di Biella. Gli incontri sono aperti al pubblico. Visti i posti limitati è gradita la prenotazione telefonica contattando la pastora Joylin Galapon (3479261815) o Pietro Magliola (3206795274).