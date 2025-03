Da 42 anni il Fondo "Maria Bianco" è accanto a chi ha bisogno

Il Fondo’’ Maria Bianco’’ è sorto, poco più di 42 anni fa, con lo scopo di venire incontro alle famiglie ed alle singole persone con particolari difficoltà economiche carenza di lavoro o per gravi motivi di salute, il tutto in stretta collaborazione con il Cissabo, le Parrocchie, le associazioni di volontariato e, naturalmente, con il Comune di Cossato.

Come poter accedere ai contributi. <<Occorre essere residenti a Cossato e ci si deve, preventivamente, rivolgere al consorzio socio assistenziale Cissabo, in via Mazzini 2/m, a Cossato. Se sarà il caso – ci spiega, cortesemente, la presidente Ida Saviano - il consorzio interpella l’associazione parrocchiale di riferimento, in base alla residenza della famiglia. In seconda battuta, se l’associazione ha qualche difficoltà, gira la richiesta di contributo al nostro Fondo per far fronte al contributo richiesto>>.

La situazione.<<Nel 2024, - spiega la presidente Ida Saviano - il nostro fondo, nel suo piccolo, ha fatto fronte ad oltre cinquanta richieste, distribuendo, in totale, più di ottomila euro>>.

I tipi di interventi. Quali sono le necessità di queste persone che ricorrono al vostro fondo? Chiediamo. <<Le famiglie si trovano, per lo più, di fronte delle bollette pregresse di luce e gas, per cui rischiavano di essere privati del servizio, hanno dei canoni di affitto arretrati per cui stavano per essere sfrattati , per la mensa scolastica, l’abbonamento Atap per mandare i figli a scuola, l’acquisto di legna per riscaldare e per fare da mangiare, e così via>> prosegue Ida Saviano.

E chi sono le famiglie che, lo scorso anno, hanno usufruito del vostro aiuto? <<Quelle italiane sono state poco più di 25, mentre le straniere sono state 30>>.

Il Fondo si finanzia grazie all’annuale ‘’Festa della mamma’’, che si svolge, a maggio, collegata all’omonima lotteria, grazie alla quale si riscuotono circa 4.000 euro, ad alcune offerte di cittadini e, soprattutto, al contributo annuale del Comune di Cossato.

La ‘’Festa della mamma’’, quest’anno, si terrà venerdì 23 maggio, un po’ più tardi del solito, in modo che non coincida con l’Adunata Nazionale degli Alpini. <<Lo spettacolo si terrà nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, con inizio alle 20,45, e vedrà l’attesa esibizione del coro Noi cantando di Cossato, diretto da Monica Magonara, e della Corale di Casapinta, diretta da Bruno Giacomini. Come sempre, l’ingresso sarà libero a tutti e gratuito e, nel corso della serata . spiega ancora Ida Saviano - ci sarà l’attesa estrazione dei premi della lotteria. Anche questa volta, i biglietti costeranno soltanto mezzo euro ed i premi in palio saranno sessanta. I biglietti, oltre ai membri del Fondo Bianco, vengono già venduti da diversi volontari e, come solito, anche da numerosi commercianti, per lo più aderenti a ‘’Cossatoshop’’, molti dei quali hanno pure messo in palio dei premi. Li ringrazio tutti di cuore per la loro preziosa collaborazione e generosità>>.

Il Comitato di gestione del fondo ‘’Maria Bianco’’ è, attualmente, così composto: Ida Saviano (presidente, designato da La Speranza dell’omonima parrocchia), Croce Rossa Italiana); Franco Graziola (vice-presidente, Croce Rossa Italiana, Cossato), Elena Cola (segretaria, Gruppo Carità, Parrocchia di San Defendente, Ronco di Cossato) e dai consiglieri: Alfredo Pino (Fondo Edo Tempia), Dina Delle Rupe (Croce Rossa Italiana, Cossato), Anna Antonioli (La Speranza), Marina Furlan (Auser Cossato), Teresita Avogadro, Ida Angiono e Angela Pozza (Gruppo di Volontariato Vincenziano dell’Assunta).

Il giusto ringraziamento. <<Vorrei mettere, infine, in giusto risalto - conclude Ida Saviano - il grande spirito di collaborazione con il quale i membri delle varie associazioni operano, al loro interno ed in seno al nostro comitato di gestione, con una particolare sinergia, per poter aiutare, sempre di più, le famiglie bisognose. Li vorrei, pertanto, vivamente ringraziare di cuore>>.