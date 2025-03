Il bel tempo favorisce Mottalciata, 28 paioli sul fuoco per la Fagiolata FOTO

28 paioli sul fuoco per la tradizionale Fagiolata di Carnevale. Il bel tempo ha favorito la comunità di Mottalciata che, nel primo pomeriggio di oggi, 16 marzo, si è data appuntamento per assaporare il consueto piatto preparato dai volontari del paese. Presenti anche attività ludiche per i più piccoli.