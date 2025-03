Disturbi della memoria, oltre 70 persone al Caffè del Benessere

Grande partecipazione (più di settanta persone) al Caffè del Benessere di giovedì 13 marzo presso la Casa della Gioventù di Mongrando Curanuova, organizzato dalla associazione Anzitutto grazie alla fattiva collaborazione del Gruppo di Volontariato Sociale e all'Associazione ANSPI La Vetta di Mongrando.

L'argomento dell'incontro era "Disturbi della memoria e demenze" con il relatore, dottori Dino Debernardi, geriatra e presidente di Anzitutto. Nella sua relazione ha esaminato dapprima i vari tipi di memoria, a cominciare da quella "a breve termine" (ricordare gli eventi della giornata) e quella "a lungo termine" (capacità di ricordare fatti del passato). La memoria diventa meno efficace col passare degli anni ma non per questo si può parlare di demenze (ora chiamate "disturbo neurocognitivo maggiore") in quanto la discriminante è rappresentata dal fatto che nelle demenze il deficit di memoria interferisce con le attività della vita quotidiana fino a compromettere la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio, vestirsi, ecc. Capacità che non vengono intaccate nel calo di memoria legato all'invecchiamento del cervello.

Sono stati analizzati i vari tipi di demenza a cominciare da quella tipo Alzheimer che ne è responsabile per oltre il 50% dei casi. Al deficit di memoria nel caso di queste malattie si sommano i disturbi del comportamento (ansia, deliri, allucinazioni, vagabondaggio, ecc.), spesso dovute ad assistenza non corretta o anche alla terapia farmacologica. Il relatore ha ricordato che pochi risultati si ottengono dai farmaci a disposizione e che le demenze sono malattie croniche e irreversibili. Il prossimo Caffè a Mongrando il 10 aprile, sempre alle 15, nella stessa sede su "Aspetti medici e assistenziali della malattia di Parkinson" con relatori il dottor Antonio Morra, neurologo, il dottor Eugenio Zamperone e Jacopo Lunardi, rispettivamente presidente e progettista dell'Associazione APB (Amici Parkinsoniani Biellesi).

L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere fa parte della rete che realizza il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che ha come capofila AMA Biella). Al termine dell'incontro il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dalla Associazione di Volontariato Sociale e dal Circolo ANSPI La Vetta di Mongrando.