Biella ha celebrato la Giornata Mondiale del Rene con un evento di sensibilizzazione - FOTO Lobefaro per newsbiella.it

Grande partecipazione ieri 15 marzo, a Biella, in occasione della Giornata Mondiale del Rene. Sotto i portici del Comune, in Via Italia, è stato allestito un punto di ascolto dove cittadini di tutte le età hanno potuto ricevere informazioni preziose sulla salute renale e sull'importanza della prevenzione.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Malattie Renali (AMARE) ha visto un’affluenza significativa, segno di un crescente interesse verso il benessere e la prevenzione delle patologie renali e molti partecipanti che si sono iscritti alla Associazione

Sensibilizzazione e prevenzione: gli obiettivi dell’evento

Durante la giornata, i volontari hanno spiegato le otto regole fondamentali per mantenere in salute i reni, tra cui una corretta idratazione, una dieta equilibrata e il controllo periodico di glicemia e pressione arteriosa. Inoltre, è stato sottolineato quanto sia importante evitare il fumo e l’uso eccessivo di farmaci senza prescrizione medica, fattori che possono compromettere la funzionalità renale.

L’evento si era aperto con l’illuminazione del Battistero di Biella venerdì sera con i colori della Giornata Mondiale del Rene, un modo per ribadire l’importanza della sensibilizzazione su queste tematiche.

Il messaggio lanciato è chiaro: prendersi cura dei propri reni oggi significa garantirsi una vita più sana domani.