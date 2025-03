Non solo Carnevale, a Massazza sfilano anche i trattori VIDEO

Non solo Carnevale, a Massazza sfilano anche i trattori (servizio di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Non solo Carnevale a Massazza ma anche la sfilata dei trattori per le vie del paese. Il raduno di macchine agricole ha avuto luogo questa mattina, 16 marzo, assieme alla distribuzione della Fagiolata in piazza della Chiesa, unita al pranzo in padiglione che concluderà la tre giorni di festa del tradizionale appuntamento.