Terremoto in Puglia, scuole chiuse a Sannicandro Garganico e crepe in edifici

(Adnkronos) - Dopo il terremoto di ieri sera in Puglia, sono rimaste chiuse stamane a scopo cautelare le scuole di ogni ordine e grado a Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia, in base a una ordinanza del sindaco Matteo Vocale di sospensione delle attività didattiche a seguito dello sciame sismico (11 scosse in tutto) verificatosi dalle 20.37 in poi al largo della costa del Gargano a soli 17 chilometri dalla cittadina, una delle più popolose della montagna del Sole.

"Sono appena terminate le operazioni di verifica delle zone a rischio crollo da parte della Protezione Civile comunale, unitamente ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e volontari Avers", ha scritto il primo cittadino.

"Sono state rilevate alcune crepe, da verificare con la luce diurna, in edifici disabitati nella zona storica: le aree saranno messe in sicurezza nelle prossime ore". La chiusura delle scuole consentirà le verifiche strutturali, che interesseranno anche gli edifici di culto e gli edifici pubblici. Lo sciame sismico, la prima scossa più forte di 4,7 di magnitudo, sembra essersi fermato a 11 scosse totali e le ultime sono state tutte di lieve entità.