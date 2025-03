Selvaggia Roma chi è, l'influencer ospite oggi a Verissimo: la gioia della maternità

(Adnkronos) -

Selvaggia Roma sarà ospite oggi, sabato 15 marzo, a Verissimo. L'influencer, dopo il dolore della perdita della prima figlia Mia, torna nello studio di Silvia Toffanin per condividere la gioia di essere diventata mamma della piccola Luce, nata a ottobre del 2024.

Il suo vero nome è Sabrina Haddaji, ma conosciuta da tutti come Selvaggia Roma. Nata a Roma il 29 ottobre 1990 da papà tunisino e mamma italiana.

Sin da piccola sogna di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Selvaggia ha esordito in televisione quando nel 2011, all’età di 21 anni, ha preso parte al dating show di Canale 5 ‘Uomini e Donne’, dove è scesa le scale per corteggiare il tronista Alessio Lo Passo.

Continua la sua attività sui social e nel 2017 ha partecipato come concorrente a ‘Temptation Island’, insieme al compagno Francesco Chiofalo, con cui è stata fidanzata dal 2012 al 2017. Nel 2020 ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’.

Selvaggia ha avuto una lunga relazione con Francesco Chiofalo, terminata durante la partecipazione a 'Temptation Island'. Dopo un’iniziale riappacificazione la coppia si lascia definitivamente.

Nel 2022 l’influencer comincia una relazione con il calciatore Luca Teti, suo attuale compagno. Nello stesso anno ha annunciato sui social di essere in dolce attesa, ma la gravidanza si interrompe bruscamente al sesto mese a causa della contrazione di un virus. "È un dolore disumano che porto nel cuore. Si sarebbe chiamata Mia", aveva raccontato l'influencer in un'intervista.

Dopo il grande dolore per la perdita della loro bambina, nel 2024 per Selvaggia Roma e Luca Teti arriva la gioia più grande. "Questo nostro arcobaleno lo abbiamo aspettato con amore. Un anno e mezzo fa purtroppo per colpa di un brutto virus, perdemmo la nostra piccola Mia. A distanza di un anno e mezzo con grande felicità vi racconto un sogno che è diventato realtà", aveva scritto l'influencer annunciando la gravidanza della figlia Luce, nata a ottobre del 2024.

Anche se il parto non è stato affatto semplice: "Sono piena di dolori come una qualsiasi donna con un parto cesareo, dopo aver provato ripetutamente fino alla fine nel dare alla luce la mia luce 14 ore di travaglio stremata non ci sono riuscita", aveva scritto l'influencer sui social.