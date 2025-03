Oro sopra i 3mila dollari, le ragioni del boom per gli analisti e le previsioni 2025

(Adnkronos) - Nuovo record storico per il prezzo dell'oro che ha superato la soglia dei 3.000 dollari l’oncia. Un livello che in un contesto segnato da incertezze geopolitiche ed economiche lo mette nel mirino di investitori e analisti come possibile bene rifugio. Gold Avenue, fintech svizzera e Confinvest analizzano nel dettaglio i motivi della crescita e spiegano dove potrebbe arrivare.

Perché il prezzo dell'oro è salito sopra i 3.000 dollari?

Secondo Nicolas Cracco, Ceo di Gold Avenue, l’aumento del prezzo dell’oro è il risultato di una combinazione di fattori economici e finanziari:

Incertezze economiche globali: le guerre commerciali e la crescente inflazione stanno spingendo gli investitori verso asset sicuri.

Taglio dei tassi d’interesse: le banche centrali, tra cui la Federal Reserve e la Bce, stanno valutando una politica monetaria più espansiva, favorendo gli investimenti in oro.

Aumento della domanda di oro fisico: l'oro continua a essere acquistato da investitori istituzionali e privati, con una riduzione delle vendite da parte di chi lo detiene. ''Nonostante il record dei 3.000 dollari -sottolinea Cracco- i nostri clienti preferiscono continuare ad acquistare oro piuttosto che venderlo. Solo il 10% degli ordini riguarda riacquisti, mentre l’88% è composto da nuovi acquisti, segnale che gli investitori credono in ulteriori aumenti''.

Anche Confinvest conferma che l’oro è il protagonista assoluto del mercato dei beni rifugio. Il valore ha continuato a crescere, con una performance settimanale positiva del 2,9% e un guadagno del 13,5% dall’inizio dell’anno.

Negli Stati Uniti, le scorte nei magazzini del Comex hanno raggiunto livelli record superando i numeri storici visti durante la crisi del Covid:

39,7 milioni di once di oro accumulate, pari a 1.234 tonnellate

valore totale superiore ai 115 miliardi di dollari

forte impatto sulla bilancia commerciale Usa, con un deficit record di 131,4 miliardi di dollari

Confinvest ritiene che le tensioni tra Stati Uniti, Unione Europea e paesi come Cina, Russia e Messico abbiano innescato un effetto domino sui mercati globali che unite alla volatilità dei mercati finanziari, hanno alimentato il trend rialzista dell’oro. Ma non solo. Il dollaro in calo ha reso il metallo ancora più appetibile per gli investitori internazionali. ''L’oro -sottolineano gli esperti di Confinvest- continua a essere il principale bene rifugio. Il suo valore è aumentato del 13,5% dall’inizio dell’anno e, con l’incertezza economica attuale, ci aspettiamo che il trend continui''.

In futuro l’oro continuerà a salire?

Gli analisti sembrano concordare sul fatto che il prezzo dell’oro potrebbe continuare a crescere nel 2025. Ecco secondo loro quali sono i principali fattori da monitorare:

Tensioni geopolitiche: le relazioni tra Stati Uniti, Europa e potenze emergenti potrebbero influenzare ulteriormente il valore dell’oro.

Politiche monetarie delle banche centrali: in eventuale taglio dei tassi favorirebbe ulteriori investimenti nel metallo prezioso.

D

omanda crescente da parte degli investitori istituzionali e retaill: l'

oro è sempre più visto come un asset strategico di lungo periodo.

In sostanza di fronte all'attuale volatilità economica e con politiche monetarie espansive il trend rialzista dell'oro potrebbe proseguire nei prossimi mesi e si ritiene che se l’instabilità globale persiste, l’oro potrebbe raggiungere i 3.200-3.500 dollari entro fine anno, con gli investitori retail che, continuando ad accumulare oro, riducono l’offerta disponibile sul mercato.