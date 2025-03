MotoGp, gara Sprint in Argentina: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Seconda gara Sprint della stagione in MotoGp. Dopo la prima in Thailandia, dominata da Marc Marquez così come la gara lunga, la Ducati torna in pista oggi, sabato 15 marzo, a caccia di un altro trionfo. In Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, Pecco Bagnaia, soltanto terzo a Buriram, spera di avvicinarsi al compagno di squadra e rilanciare le proprie ambizioni per il titolo. Ancora assente per infortunio Jorge Martin, campione del mondo in carica.

La gara Sprint del Gp d'Argentina di MotoGp è in programma oggi, sabato 15 marzo, alle ore 19. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8. La gara sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.