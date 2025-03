Latina, l'auto finisce contro un albero e prende fuoco: morto conducente

(Adnkronos) - Ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada e impattando contro un albero. A causa dello scontro violentissimo, la Mini cooper ha preso fuoco con il conducente, ancora da identificare, all'interno. E' successo la notte scorsa sulla via Litoranea, a Latina.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso della persona al volante, sono intervenuti i carabinieri della Stazione Borgo Sabotino e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina.

La salma è stata portata all'istituto di medicina legale, in attesa di eventuali accertamenti che saranno disposti dall’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente: la macchina è stata sequestrata.